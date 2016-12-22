عاداتك ترسم مسار جنيك للثروة

حينما تقرر صعود سلم الثروة لابد من أن تبدأ بخطوات قليلة ومتأنية كأن تنتهج عادات ذكية، فالعادات هي السبب الرئيسي الذي يرسم مصير الكثيرين، سواء أكان المصير ثروة أم فقراً أم صحة أم مرضاً أم علاقات ناجحة أو فاشلة، وهو ما دفع توامس كوريلي إلى تتويج أبحاثه التي أجراها على مئات العصاميين من أصحاب الملايين في كتاب واحد أسماه “غير عاداتك لتتغير حياتك”، فقامت CNBC بجمع حزمة من العادات المذكورة في الكتاب لتساعدك على استقبال العام الجديد 2017 بروح مفعمة بالتفاؤل حيال قدرتك على جني الثروة.

1. ادخر أموالك في حسابات آلية





قد يبدو لك ادخار المال في خزينة حديدية داخل المنزل مشهداً مألوفاً، لا بل متناقلاً عبر الأجيال، إلا أن ادخار الأموال في حسابات آلية كالحسابات المصرفية والاستثمارية وشهادات الإيداع يبقى هو الخيار الأمثل لتجميع الثروة وزيادة حجم المال.

2. استثمر أموالك

يعد الاستثمار أحد أهم السبل الفعالة في بناء الثروة، وخلافاً للاعتقاد الشائع، ليس شرطاً أن تمتلك الكثير من الاموال لتبدأ بالاستثمار، كما أنه قد بات هناك تطبيقات ذكية تساعدك في ذلك أيضاً، كتطبيق Acorn الذي يحظى بقبول واسع عالمياً لكونه يسمح لمستخدميه استثمار أموالهم المتواجدة في أرصدتهم المصرفية والائتمانية بشكل تلقائي.

3. راقب مشترياتك اليومية الصغيرة





حتى وإن كان فنجان قهوتك الصباحية، فإذا ما قررت البدء بالتقليل منه والاقتصاد فيه وجدت نفسك تدخر المزيد من الأموال مع مرور الوقت، فإذا افترضنا بأنك تنفق على قهوتك الصباحية 5 دولارات يومياً فستكتشف بأنك تنفق 35 دولاراً في الأسبوع، و 150 دولاراً في الشهر، وإن استثمرت 150 دولاراً في الشهر وحصلت على 10% من إيرداتك السنوية، فستجني 948,611 دولاراً في 40 عاماً.

4. لا تنفق المبالغ المالية التي لم تكن تتوقع جنيها





حينما تحصل على مكافأة نقدية في عملك أو قسيمة مالية في مناسبة عيد ميلادك ضعها جانباً وانسى أمرها، ما عليك إلا أن تضعها مع الأموال التي ادخرتها مسبقاً..

5. حدث نفسك بأنك تستحق أن تكون ثرياً





يعتقد أثرى أثرياء العالم بأن النجاح والإنجاز والسعادة هي من مسلمات النظام الطبيعي للوجود، حيث يسهم هذا الاعتقاد البسيط في استقطاب وجذب السبل والأسباب التي ستقودك نحو النجاح والثروة.

6. خصص 30 دقيقة للقراءة يومياً





يميل الأثرياء إلى القراءة، فما أن تزور أحدهم حتى تفاجأ بكم هائل من الكتب المصفوفة في مكتبة ضخمة، وهو ما يساعدهم في الاطلاع على المزيد من الطرق المؤدية إلى تحقيق النجاح.

7. استيقظ باكراً





يستيقظ الأثرياء في وقت باكر جدا، فقد وجدت دراسة استغرقت خمس سنوات وشملت مئات الأشخاص من أصحاب الملايين أن نسبة تصل إلى 50% من الأثرياء يستيقظون قبل ثلاث ساعات من مباشرتهم لأعمالهم، لاسيما وأن الاستيقاظ في وقت باكر يزيد من إنتاجية الشخص ونشاطه.

8. أحط نفسك بالأشخاص المفعمين بالإيجابية





قد تعتقد بأن تأثير أصدقائك المقربين ومن ترافقهم ليس بالأمر الهام، إلا أنهم يلعبون الدور الأكبر في التأثير على مدرى حياتك بدءاً من مشاعرك الإيجابية أو السلبية وانتهاء بإنجازاتك، فاحرص على مجاورة الناجحين والمفعمين بالإيجابية لتصلك العدوى.

نور قاضي أمين