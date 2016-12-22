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CNBC Arabia

القائم بأعمال وزير النفط الليبي: انسحبنا من مؤتمر أوابك احتجاجاً على طريقة إعادة اختيار أمين عام المنظمة

 
الخميس ديسمبر 22 , 2016
 
 