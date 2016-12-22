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CNBC Arabia

موازنة السعودية 2016 .. مرونة في التمويل وضبط للإنفاق

 
الخميس ديسمبر 22 , 2016

موازنة السعودية 2016 .. مرونة في التمويل وضبط للإنفاق.

 
 