iKlips DUO تزيد من سعة التخزين في أجهزة “آبل”

تشكل مساحة التخزين على الهواتف الذكية مصدرا كبيرا للإزعاج، لاسيما عند التقاط صور أو فيديوهات معينة، إلا أن مستخدمي أجهزة آبل لن يكونوا معرضين إلى هذه المشكلة بعد اليوم مع فلاشة iKlips DUO التي صممت خصيصاً لآبل، فيستطيع المستخدمون الحصول على هذا الجهاز السريع وخفيف الوزن مقابل 70 دولاراً من خلال العرض المتاح من TNW Deals.

وتوفر فلاشة iKlips DUO إمكانية نقل الملفات بين الأجهزة وتخزينها بكل سهولة، ويمكن وصل الفلاشة مع أي جهاز آيفون أو آيباد أو ماك أو جهاز كمبيوتر.

ومن خلال تطبيق iKlips 3.0، يمكنك معاينة جميع الملفات الخاصة بسرعة واختيار تلك التي تريد إجراء نسخ احتياطي لها، أو حتى تخزين فيديو ما في ذاكرة iKlips في أثناء تصويره مباشرة.

يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بـ iKlips DUO ضمن حلقة المفاتيح أو ربطها بالحقيبة، لتكون جاهزة للاستخدام في أي لحظة. وتتيح وحدة الذاكرة (الفلاشة) خيار إضافة كلمة مرور أو بصمة الأصبع من أجل الحفاظ على الملفات بشكل آمن.

وتسمح الفلاشة بإجراء النسخ الاحتياطي المباشر للصور والوصول إلى تطبيقات فيسبوك وانستغرام وكل تطبيقات آبل الأخرى.

وتتوفر فلاشة iKlips بثلاثة نماذج من ناحية سعة التخزين: 32 غيغابايت بسعر 70 دولاراً، 64 غيغابايت بسعر 89 دولاراً، 128 غيغابايت بسعر 153 دولاراً. ويمكنك الاختيار بين ثلاثة ألوان وهي الأحمر والأسود والذهبي.