ايرباص تؤكد بيع 100 طائرة لإيران



أكدت شركة ايرباص اتفاقا مع إيران اير للحصول على 100 طائرة في صفقة تشمل 46 طائرة طراز A320 و38 طائرة A330 و16 طائرة من طراز -XWB- A350.

وقال فابريس بريجييه الرئيسي التنفيذي لشركة ايرباص في بيان “هذا اتفاق تاريخي ليس فقط لأنه يمهد الطريق أمام تجديد أسطول إيران اير.”

وأضافت ايرباص أن الاتفاق مع إيران يخضع لرخص التصدير الممنوحة من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية في سبتمبر ونوفمبر 2016.

وقالت الشركة إن التسليم سيبدأ في أوائل 2017، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليار دولار.

وقال مصدر قريب من الملف انه تم التخلي عن شراء 12 طائرة أ-380 لان مطار طهران لا يمكنه استقبال هذا الطائرات الضخمة جدا.