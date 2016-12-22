الاقتصاد الامريكي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2014



سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في الربع الثالث من هذا العام، مسجلا أفضل آداء في عامين وسط انفاق قوي للمستهلكين.

وأعلنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3.5% بدلا من 3.2% في القراءة السابقة.

وهذا هو أقوى نمو منذ الربع الثالث من 2014 وجاء بعد وتيرة ضعيفة بلغت 1.4% في الربع الثاني.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تعدل الوزارة نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث إلى معدل قدره 3.3%.

وزاد انفاق المستهلكين -الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة- بمعدل بلغ 3.0% في الربع الثالث وليس 2.8%، الذي ورد في التقدير السابق الذي أصدرته الوزارة الشهر الماضي لكنه يبقى أبطأ من وتيرة الزيادة في الربع الثاني والتي بلغت 4.3%.