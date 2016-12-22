وزير المالية: السعودية قد تحقق فائضا في الميزانية بحلول 2020



قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحافي بمناسبة إعلان موازنة 2017 إن المملكة تتوقع أن تحقق التوازن على الأقل في موازنتها بحلول عام 2020 وربما تحقق فائضا.

وأضاف الجدعان أن الحكومة لن تفاجئ المواطنين أو القطاع الخاص حتى عام 2020 بأي سياسات جديدة غير تلك التي أعلن عنها اليوم.

جاءت تصريحات الوزير بعدما أعلنت السعودية عن نجاحها في خفض العجز الكبير في الميزانية هذا العام وعزمها زيادة الإنفاق الحكومي في 2017 لتعزيز نمو اقتصادي ضعيف.

رفع رسوم توظيف العمال الأجانب

وأشار الجدعان إلى أن السعودية سترفع تدريجيا الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءا من 2018.

وأضاف الوزير أن مستوى الرسوم سيتوقف على نسبة الأجانب في القوة العاملة بالشركة.

وذكر الجدعان أن الحكومة رأت أن من المناسب أن يدفع المقيم “مقابلا ماليا بسيطا” على المرافقين.

السعودية تتجه لتحرير أسعار الطاقة بحلول 2020

من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020 وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية.

وذكر الفالح في المؤتمر أن المواطنين المستحقين للدعم الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة سيتم مساعدتهم بمبالغ نقدية شهرية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة، لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد إطارا زمنيا لأي تعديلات جديدة في الأسعار.

الزيادة في أسعار الطاقة ستنفذ في 2017

وأكد وزير الطاقة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على أسعار الطاقة المحلية الجديدة لكن التغييرات سيجري تنفيذها في 2017.

وقال الفالح “لن يحدث ذلك (زيادة أسعار الطاقة) في الشهر أو الشهرين المقبلين .. لا أستطيع أن أقول متى لكنه سيحدث في 2017.”

وأضاف أن زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المحلية لن تحدث قبل عام 2019.

سيناريو متحفظ لاسعار النفط في 2017

وقال الفالح إن المملكة استندت في موازنتها لعام 2017 على سيناريو “متحفظ” لأسعار النفط رغم أنه متفائل بأن أسعار النفط العالمية سترتفع عن المستويات الحالية في السنوات المقبلة.

غير أن الفالح لم يكشف عن سعر النفط المفترض في الميزانية بالضبط. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات النفطية بنسبة 46 بالمئة إلى 480 مليار ريال (128 مليار دولار) في 2017.

وقال الوزير إن السعودية تمضي قدما في مشروعاتها التنموية بغض النظر عن أسعار النفط.