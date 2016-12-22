لجنة المراقبة في “أوبك” ستجتمع في النصف الأول من يناير



صرح وزير النفط الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق أن لجنة في أوبك مسؤولة عن مراقبة التقيد باتفاق عالمي لخفض انتاج النفط ستجتمع في النصف الأول من يناير/كانون الثاني.

وأبلغ المرزوق الصحفيين على هامش اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في القاهرة “سنجتمع… في يناير مع أوبك ودول غير أعضاء في أوبك وسننسق بشأن الطريقة التي سيتم بها تنفيذ (التقيد) بخفض الانتاج.”

وأضاف قائلا “أنا شخصيا أعتقد أن الاعلانات القادمة من السعودية ودولة الامارات العربية وقطر والكويت والعراق وروسيا كلها علامات مشجعة على أنهم سيتقيدون بالخفض ونأمل بأن تحذو دول أخرى نفس الحذو.”

وأوضح المرزوق في وقت لاحق أن الاجتماع سيعقد في “بداية” أو “النصف الأول” من يناير/كانون الثاني.

وتوصلت أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول إلى أول اتفاق لهما منذ عام 2001 لخفض مشترك لأنتاج النفط لتخفيف وفرة في المعروض العالمي بعد أكثر من عامين من هبوط حاد في أسعار الخام.

ولأوبك تاريخ في عدم التقيد بالحصص الأنتاجية. كما أن استثناء نيجيريا وليبيا من الاتفاق بسبب صراع أهلي يقوض انتاج الخام في البلدين سيضع مزيدا من الضغوط على السعودية -أكبر المنتجين في المنظمة- لتتحمل الجانب الأكبر من تخفيضات الامدادات.