الذهب يرتفع لكنه يتجه لتكبد سابع خسائره الأسبوعية



ارتفع الذهب بدعم من تراجع الدولار لكن المعدن الأصفر يتجه إلى تكبد سابع خسائره الأسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأمريكي) لتطبيق المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال 2017.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1131.36 دولار للأونصة.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1133 دولارا للأونصة.

وزادت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية الصنع أكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات أخرى يوم أمس نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة تفوق التوقعات في الربع الثالث.

غير أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة ارتفع لأعلى مستوياته في ستة أشهر الأسبوع الماضي، بينما زاد إنفاق المستهلكين بوتيرة محدودة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وحلق الدولار دون أعلى مستوى له في 14 عاما الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع وتراجع مؤشر العملة الأمريكية الذي يقيس أداءها أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 102.980.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم تسجل الفضة تغيرا يذكر تقريبا لتستقر عند 15.82 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 903.49 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاديوم 0.2% إلى 653.35 دولار للأونصة.