أسهم أوروبا ترتفع بعد توصل كريدي سويس ودويتشه إلى تسوية مع امريكا



صعدت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم بدعم من قطاع البنوك، بعدما توصل كريدي سويس ودويتشه بنك إلى تسوية مع الولايات المتحدة في دعاوى قضائية تتعلق بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية واتفاق مونتي دي باشي على عملية إنقاذ.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% مع صعود مؤشر قطاع البنوك 0.4%، ليصبح أكبر الرابحين على مستوى القطاعات.

وقفز سهم دويتشه بنك 4% ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر.

ووافق البنك على تسوية قيمتها 7.2 مليار دولار مع الولايات المتحدة بخصوص بيعه أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية في 2008، بينما كانت تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على مثلي هذا المبلغ تقريبا.

وصعد سهم كريدي سويس 2% بعدما توصل أيضا إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، بينما زاد سهم رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) الذي يخضع للتحقيق حاليا بسنبة 2.4% بدعم من آمال بأن تقل تسويته النهائية عن المتوقع.

وسجل سهم باركليز أداء أضعف من بقية القطاع إذ انخفض 0.5% مع إقامة وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية على البنك تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 1.4%، بعدما وافقت الحكومة الإيطالية على إنقاذ مونتي دي باشي رغم تعليق تداول أسهم البنك نفسه.

واستقر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند الفتح بينما زاد كاك 40 الفرنسي 0.1%، وداكس الألماني 0.2%.