بوتين: نأمل تماسك أسعار النفط عند المستوى الحالي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن معدل انكماش اقتصاد البلاد يتباطأ في حين ينحسر نزوح رؤوس الأموال وتبدأ الأجور في التعافي.

وذكر بوتين في مؤتمر صحفي سنوي بمناسبة نهاية العام أن الاقتصاد الروسي يتجه للانكماش بنسبة تتراوح بين 0.5 و0.6% هذا العام، في حين من المرجح أن يصل معدل التضخم لعام 2016 بأكمله إلى 5.5%.

وأضاف أن من المتوقع وصول عجز الموازنة إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين يصل صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة إلى 17 مليار دولار.

بوتين: روسيا ستخفض إنتاج النفط

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط وستتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم أسعار النفط العالمية.

وقال “إنه يأمل بأن تتماسك أسعار النفط عند المستويات الحالية فوق متوسط سعر الخام البالغ 40 دولارا للبرميل المحتسب في ميزانية روسيا”.

وأشار إلى أن موازنة البلاد المعتمدة على النفط ستتلقى 1.75 تريليون روبل (حوالي 28.65 مليار دولار) إضافية العام المقبل إذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل.

روسيا تتم صفقة روسنفت مع قطر وجلينكور

وفي سياق متصل، أعلن بوتين أن الموازنة الحكومية الروسية تلقت مدفوعات من جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية مقابل حصة في شركة روسنفت النفطية العملاقة.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي إن ملكية جلينكور وقطر لحصة في روسنفت سيكون لها تأثير إيجابي على إدارة الشركة الروسية.