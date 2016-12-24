rss.gif

CNBC Arabia

اليمن .. في المرتبة 145 كأسوأ دولة لمعيشة المرأة!

 
السبت ديسمبر 24 , 2016

اليمن .. في المرتبة 145 كأسوأ دولة لمعيشة المرأة !

شاهد لتعرف الدول الأفضل والأسوء ..

 
 