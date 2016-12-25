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CNBC Arabia

مجلس إدارة شركة “حلواني إخوان” يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال عن العام الحالي

 
الأحد ديسمبر 25 , 2016
 
 