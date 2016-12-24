انتبه .. قراصنة الانترنت في حمامك!

إن كان من البديهي أن يخترق قراصنة الانترنت بريدك الالكتروني وحساباتك البنكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك، فهل سيكون مألوفاً لديك أن يصلوا إلى غرفة نومك أو حتى إلى حمامك؟ ربما تكون الثورة التقنية مفيدة في تسهيل حياة المستخدمين ولاسيما بظهور “انترنت الأشياء” الذي قرب أشكال التواصل وسهل على الكثيرين التحكم بالعناصر المجودة حولهم كالإضاءة والتكييف وحتى مواقد الطهي ومحضرات القهوة، ليبات بإمكانهم تثبيت تطبيق على الهاتف أو الحاسب لتظهر لوحة من الخيارات لتنفيذ العملية حتى دون التواجد في المكان نفسه، إلا أن عواقبها ليست محمودة، هذا إن لم تكن وخيمة!

فقد ذكر نورمان غوادانغو رئيس قسم الأبحاث والبيانات لدى شركة Carbonite أن اهتمام القراصنة لم يعد مرتكزاً على اختراق الحواسيب المحمولة أو المكتبية، فقد باتوا يستهدفون المنصات الالكترونية الحديثة ولاسيما تلك المتصلة بنا في جميع الأوقات عبر تطبيقات ذكية، كأجهزة التكييف ومواقد الطهي وشفاطات الحمام!

وأضاف نورمان أن ما يريده القراصنة هو تشغيل أجهزتك الخاصة عبر التطبيقات الذكية التي تستخدمها، لاسيما وأن الأشخاص في الغالب يستخدمون كلمات مرور ورموز مشابهة في جميع أجهزتهم الالكترونية والذكية، ما يسهل عليهم اختراقها، وإليكم بعض المقتنيات التي استطاع القراصنة الوصول إليها:

فرش الأسنان

من منا قد يتخيل أن يصل إليه القراصنة عبرفرشاة أسنانه، لاسيما تلك التي تحمل شريحة RFID والمزودة بكاميرا فيديو لتمنح مستخدمها نظرة عميقة عما يدور داخل فمه، أو التي تعمل بتقينة البلوتوث.

الثلاجات

تكون الثلاجات الذكية المتصلة بالتطبيقات معرضة لاختراقات القراصنة الراغبين في الوصول إليك، فما عليهم إلا الدخول إلى خيار “هل نسيت كلمة المرور؟” ليتمكنوا من اختراق الحساب، وهو ما يلزم الشخص باستخدام كلمة مرور قوية إلى جانب تغييرها بشكل دوري ليضمن سلامة حسابه.

التواليت





يمكن للقراصنة اختراق التواليت لاسيما المراحيض الذكية التي تتيح لمستخدميها استعمالها عن طريق تطبيق على الاندرويد، كما يمكنهم التحكم في فتح وغلق التواليت وأيضاً التحكم في شطاف التواليت وتدفقه!

الأجهزة الطبية





لا تسلم الأجهزة الطبية من مخالب قراصنة الانرتنت كذلك، إذ أن بإمكانهم اختراق آلاف الأجهزة الطبية الحساسة، كأجهزة إجراء أشعة الرنين المغناطيسي، وأجهزة قياس الضغط وغيرها، فيقوم الهاكر بصياغة وإرسال خطاب بالبريد الإلكتروني يؤثر في محتوى المواد والمهام التي ينجزها الجهاز الطبي.

آلة تحضير القهوة أو الشاي





ويأتي تهديد آخر للشخص باستخدامه جهازاً ذكياً لتحضير القهوة، فيشن القراصنة هجوماً عليه وهو لازال يصب قهوته في فنجانه، ما يوجب على المستخدم تغيير كلمة مروره بشكل دوري.

نور قاضي أمين