تجنب “إدمان” بعض الأطعمة .. ولو كانت لذيذة!

قد تترافق كلمة “إدمان” مع المخدرات أوالتدخين أو الكحول، ولكن ماذا إن ترافقت هذه الكلمة مع ألذ الخيارات المتاحة أمامنا، نقصد هنا الإدمان على بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تكون سبباً مباشراً وخطيراً للإصابة ببعض الأمراض، لنطلع على بعضها ولنحرص على تناولها بكميات معتدلة:

1. البطاطا المقلية

يتسبب الإفراط في تناول البطاطا المقلية بالإصابة بمرض اضطرابات الأكل RFID وزيادة الوزن.

2. الموز

يحتوي الموز على كميات كبيرة من البوتاسيوم، أي أن الإفراط في تناوله سيؤثر سلباً على الكلى.

3. الجزر

يؤدي تناول أكثر من رطلين من الجزر يومياً إلى صبغ الوجه والأظافر باللون الأصفر.

4. الجبن

تحتوي الجبنة على كمية عالية من الدهون المشبعة التي يمكن أن ترفع من نسبة الكولسترول في الدم، وهو ما يؤدي إلى البدانة.

5. البيتزا





يؤدي تناول البيتزا بشكل يومي إلى التسبب بالبدانة نظراً لارتفاع نسبة الدهون فيها.

6. المياه الفوارة

يؤدي الإفراط منها إلى تحفيز متلازمة القولون المتهيج.

7. الشاي





يؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى رفع خطر الإصابة بأمراض العظام

8. الشوكولاته





يؤدي الإفراط في تناول الشوكولا إلى زيادة الوزن وتسوس الأسنان والإخلال بمعدلات السكر في الجسم.

9. قضم الثلج





بعيداً عن تعرض الأسنان لخطر التشقق، قد يكون قضم الثلج علامة من علامات الإصابة بفقر الدم والوسواس القهري.

10. النقانق

تحتوي النقانق على نسبة عالية من الدهون ما يؤدي إلى رفع معدل الكوليسترول في الجسم والتسبب بالبدانة.

نور قاضي أمين