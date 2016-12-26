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CNBC Arabia

الحصاد الرياضي: الجوائز المالية للتنس تصل إلى أرقام قياسية في 2016

 
الأثنين ديسمبر 26 , 2016

ارتفعت الجوائز المالية للبطولات الأربع الكبرى في التنس إلى معدلات قياسية في 2016

 

 
 