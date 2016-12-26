ماذا تنتظر المصارف الخليجية في 2017؟

لن يكون القطاع المصرفي الخليجي أمام عام اعتيادي في 2017، فالمصارف الخليجية ستكون أمام نقاط تحول عدة ستنعكس بالسلب أو بالإيجاب على أداء هذه المصارف.

أول هذه التحديات سيتمثل بحسب وكالة “فيتش” في استمرار ضعف النمو الاقتصادي وما سينجم عنه من تراجع قدرة الحكومات الخليجية على دعم القطاع المصرفي الأمر الذي سينعكس في المزيد من الضغوط على سيولة القطاع المصرفي.

الأصلاحات الاقتصادية ستشكل ثاني تحديات القطاع المصرفي الخليجي في 2017، إذ أن توجهات الحكومات الأخيرة توحي بأن الاقتصاد الخليجي مقبل على المزيد من السياسات التقشفية والتي قد يقابلها إجراءات حكومية لدعم قطاعات معينة مما سيجعل من القطاع المصرفي الخليجي المتأثر الأكبر بهذه التوجهات سلبا كان أم إيجابا.

لكن وفي المقابل فأن القطاع المصرفي الخليجي مقبل على جملة من العوامل الداعمة لأداؤه في 2017 سيتجلى أولها في رفع أسعار الفائدة الذي شهدناه مؤخرا.

فرفع أسعار الفائدة الأميركية وماقابلها من رفع لأسعار الفائدة في دول الخليج من شأنه أن يوسع هوامش ربحية المصارف الخليجية وذلك في ظل الفجوة بين نسبة الفوائد المدفوعة على الفوائد وسعر الأقراض.

كما أن عمليات الأندماج بين المصارف في الخليج ستشكل نقطة حسم في مسار هذا القطاع….إذ أن نجاح هذه العمليات بين المصارف سيحقق العديد من المكاسب للقطاع المصرفي الخليجي على صعيد الكفاءة والاستقرار المالي.

مابين نظرة إيجابية من موديز ونظرة سلبية من فيتش تبقي البنوك الخليجية هنا بما سيحمله عام 2017 من أحداث قد تؤثر على مجرى هذا القطاع بشكل كلي.