“توتال” الفرنسية تخطط لاستثمار مليار دولار سنويا في البرازيل

نقلت صحيفة فالور إيكونوميكو عن ماكسيم رابيلو رئيس الأنشطة البرازيلية لدى “توتال إي آند بي دو” برازيل وهي الوحدة البرازيلية لتوتال الفرنسية الكبرى للطاقة إن شركته تخطط لاستثمارات سنوية بقيمة مليار دولار في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

ويأتي قرار توسعة الأنشطة في البرازيل مع اتفاق توتال على الاستحواذ على أصول بقيمة 2.2 مليار دولار من شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروليو برازيليرو.

وأعلنت الشركتان الأسبوع الماضي أن توتال اشترت حصصا في حقول نفطية ومحطات كهرباء حرارية من بتروبراس في إطار برنامج الأخيرة لبيع أصول.

ونقلت فالور عن رابيلو قوله إن توتال وبتروبراس ستواصلان الاتصالات فيما يتعلق بإمكانية إبرام صفقات أخرى وتأسيس شراكات في المستقبل.