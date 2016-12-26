المؤشرات المصرية تنهي تداولاتها على تباين بضغط من الأسهم القيادية

أنهت البورصة المصرية ثاني تداولات الأسبوع على تباين في مؤشراتها، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق المصري “إي جي إكس 30″ منخفضاً بنسبة 0.6% أي ما يعادل 69.02 نقطة لينهي التداولات عند مستوى 12182.04 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر الثانوي “إي جي إكس 70″ بنسبة 1.2% ليغلق عند 459.45 نقطة، كما أنهى المؤشر “إي جي إكس 100″ جلسة اليوم عند 1089.42 نقطة مرتفعاً بذلك 5 نقاط.

وبلغت قيمة التداولات لجلسة اليوم نحو 986 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.5 مليار جنيه.

يذكر أن تعاملات الأجانب والعرب اتجهت للبيع، مقابل اتجاه تعاملات المستثمرين المحليين للشراء.

هبوط المؤشرات لجلسة اليوم جاء مدعوماً بعمليات بيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية.