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CNBC Arabia

“المركز المالي الكويتي” و”بنك الخليج” يعلنان عن استكمال عملية إصدار سندات “المركز” بقيمة اسمية 25 مليون دينار

 
الثلاثاء ديسمبر 27 , 2016
 
 