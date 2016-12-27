“ساما” تصدر ضوابط تسعير محدّثة للتأمين على المركبات في السعودية

في خطوة منها لحماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين السعودي، ها هي مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تصدر ضوابط تسعير محدّثة للتأمين على المركبات.

خطوة من شأنها أن تحسن جودة الخدمات في شركات التأمين المحلية ، كما ان الهدف منها هو إرضاء المتعاملين بأبسط وأفضل الطرق، مما سيدفع قطاع التأمين السعودية الى الامام.

“ساما” اخذت بعين الاعتبار بأن قطاع التأمين وبصفة عامة عند تسعير التأمين على المركبات، فهو لا يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من الحوادث ، مما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.

وعليه … أصدرت المؤسسة قرارا يتضمن إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد ، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.

خصم تصل نسبته إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد السنوات لتصل إلى 30%.

هذا وتضمنت التعليمات التي اصدرتها “ساما” أيضا إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً لعملائها تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها