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CNBC Arabia

حوار الأسبوع / كازاخستان … الوسيط في الملفات الدولية الساخنة

 
الثلاثاء ديسمبر 27 , 2016

تستضيف هذه الحلقة الخاصة من برنامج “حوار الأسبوع” وزير خارجية جمهورية كازاخستان يرلان إدريسوف

 
 