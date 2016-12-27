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CNBC Arabia

مؤشر ثقة المستهلك الامريكي يرتفع أفضل من التوقعات عند 113.7 خلال ديسمبر وهو أعلى مستوى في 15 عاما

 
الثلاثاء ديسمبر 27 , 2016
 
 