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CNBC Arabia

وحدة تابعة لـ “بنك الكويت الوطني” تدرس المشاركة في إدارة السندات الحكومية بالدولار

 
الثلاثاء ديسمبر 27 , 2016


أعلن بنك الكويت الوطني أن شركة الوطني للاستثمار التابعة له تدرس طلبا مقدما من وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للسندات الحكومية لدولة الكويت بالدولار.

وقال أكبر البنوك الكويتية في بيان لسوق الكويت المالي إن وحدة إدارة الدين العام “خاطبت عددا من الجهات المحلية” ومن ضمنها شركة الوطني للاستثمار لتقديم عروضها بشأن المشاركة في إدارة الإصدار.

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم العرض هو الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، موضحا أن هذا الطلب “قيد الدراسة وأنه يخضع للمعايير والمحددات الموضوعية من قبل شركة الوطني للاستثمار في شأن ممارسة أنشطتها الاستثمارية.”

 
 