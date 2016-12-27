بنك “ساب” السعودي يقرر توزيع 0.35 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني



قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني “ساب” توزيع 525 مليون ريال (حوالي 140 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016 بواقع 0.35 ريال للسهم.

ويعادل هذا المبلغ الأرباح النقدية التي وزعها البنك على المساهمين في الفترة المقابلة من 2015.

وقال خامس أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول في بيان نشره موقع “تداول” أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيحدد موعده لاحقا.

وكان البنك سجل انخفاضا نسبته 12.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.