روسيا قد تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة في يناير 2017



أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أن الرحلات الجوية المنتظمة إلى القاهرة يمكن أن تستأنف بداية من يناير/ كانون الثاني 2017.

وأشار الوزير الروسي إلى أن هذا القرار يعود في النهاية للقيادة الروسية.

وأكد سوكولوف أن مصر لم تدع الخبراء الروس إلى الآن للتحقق من مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وإنما مطار القاهرة فقط، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان وفد من الخبراء الروس رفيعي المستوى قد توجه إلى مصر للتحقق من إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي، من أجل استعادة حركة الملاحة الجوية مع مصر بعد توقفها إثر سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء.

وتسعى مصر منذ فترة طويلة إلى إقناع الروس بأن تدابير الأمن في مطاراتها باتت مضمونة، بما يشجع على استئناف الرحلات ومن ثم السياحة الروسية.

يذكر أن روسيا كانت قد أوقفت الرحلات الجوية بينها وبين مصر بعد سقوط الطائرة الروسية قرب منتجع شرم الشيخ، شمال سيناء، في أكتوبر 2015، والتي أعلن تنظيم داعش حينها مسؤوليته عن الحادث.