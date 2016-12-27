الأسواق الأوروبية تستقر في تعاملات هادئة



استقرت الأسهم الأوروبية، مع استئناف التداول في بعض الأسواق بعد عطلة عيد الميلاد بينما قفز سهم بارمالات، بعدما أعلنت الشركة الفرنسية المالكة لها عن عرض لشراء باقي الأسهم غير المملوكة لها في شركة منتجات الألبان الإيطالية.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.14% في تعاملات هزيلة ليغلق عند 360.48 نقطة مع غياب كثير من المستثمرين في عطلات في الأيام المتبقية من 2016.

وأغلقت سوق الأسهم البريطانية في عطلة عامة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2% ملامسا أعلى مستوياته منذ بداية العام بينما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.2% أيضا.

وصعد سهم بارمالات أكثر من 10% ليرتفع قليلا عن 2.80 يورو وهو السعر الذي عرضته لاكتاليس لشراء الأسهم المتبقية التي لا تملكها في الشركة الإيطالية.

وارتفعت معظم القطاعات لكن مؤشر قطاع البنوك الأوروبي تراجع 0.2%، بعدما أبلغ البنك المركزي الأوروبي بنك مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطالي أنه يحتاج إلى سد عجز في رأسماله بقيمة 8.8 مليارات يورو وهو أعلى من تقديرات سابقة بلغت نحو خمسة مليارات يورو.

وتراجع سهم دويتشه بنك 1.5% متجاهلا أنباء عن قيام المركزي الأوروبي بخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وهو ما يتيح للمصرف الألماني مجالا أوسع لهيكلة مدفوعات العلاوات وتوزيعات الأرباح.