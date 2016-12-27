فنزويلا تؤكد التزامها بخفض إنتاجها النفطي بموجب اتفاق أوبك



تعتزم فنزويلا خفض إنتاجها النفطي بمقدار 95 ألف برميل يوميا في العام الجديد بموجب اتفاق للمنتجين لتقليص الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.

والأول من يناير/كانون الثاني هو الموعد الرسمي لبدء تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وقالت وزارة النفط الفنزويلية “بدون الإخلال بالتزامات تعاقداتها الدولية..ستبدأ من الأول من يناير 2017 شركة النفط الحكومية “بدفسا” ووحداتها التابعة تنفيذ خفض الكميات في عقودها الرئيسية لبيع الخام بالتوافق مع الشروط القائمة.”

وتنتج فنزويلا حاليا أعلى قليلا من 2.4 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات بحسب بيانات الوزارة. وفنزويلا أحد الأعضاء الداعمين لارتفاع أسعار النفط داخل منظمة أوبك ومن بين أشد المتضررين جراء هبوط إيرادات الخام منذ منتصف 2014.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيبدأ قريبا جولة في دول منتجة للنفط لدعم اتفاق أوبك.

وقال مادورو أمس “أنا أقترح نظاما جديدا.. معادلة جديدة لضبط الأسواق وأسعار النفط حتى يمكن تحقيق الاستقرار والتناغم والاستمرارية.” ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن مسار رحلته أو مقترحات مزمعة قد يعرضها على المنتجين.

وتابع مادورو “أطمح إلى عشر سنوات على الأقل من الاستقرار في ظل أسعار واقعية عادلة للنفط وسأمضي قدما في تحقيق ذلك.”

وصعد النفط فوق 55 دولارا للبرميل اليوم مدعوما بتوقعات بتقليص الإمدادات بمجرد دخول أول اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين في 15 عاما حيز التنفيذ إعتبارا من يوم الأحد القادم.