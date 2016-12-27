تأسيس شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية بين السعودية وتركيا



أسست شركة “أسيلسان” التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، مع شركة “تقنية” السعودية للتنمية والاستثمار التقني، شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة في السعودية.

وبحسب بيان صادر عن أسيلسان فإن رأسمال الشركة يبلغ 6 مليون دولار، وأنّ إجراءات تسجيل الشركة المشتركة بدأت اعتباراً من اليوم.

وأضاف البيان أن الشركة المشتركة تهدف لصناعة وتصميم وتطوير الرادارات، ومعدات الحرب الإلكترونية، والرؤية البصرية، وسد احتياجات المملكة والمنطقة من هذه المعدات، وفقا لوكالة الاناضول.

وتأسست شركة “أسيلسان”، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من “مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية”، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات.

وبرزت “أسيلسان” في مجال تطوير أنظمة ومنتجات بتقنيات دقيقة، وباتت تسهم في الاقتصاد التركي عبر تصدير منتجاتها خارج تركيا.