زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي



زادت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الانتاج في حين تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.

وصعدت مخزونات الخام بمقدار 614 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر كانون الأول لتصل إلى 486.06 مليون برميل، مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 172 ألف برميل إلى 66.44 مليون برميل.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 101 ألف برميل يوميا إلى 16.55 مليون برميل يوميا. وتراجعت معدلات التشغيل في المصافي 0.5 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل إلى 227.14 مليون برميل، في حين كانت توقعات محللين في استطلاع لرويترز تشير إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- 1.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الاسبوع الماضي انخفضت بمقدار 374 ألف برميل يوميا إلى 7.54 مليون برميل يوميا.