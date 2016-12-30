أمريكا تفرض عقوبات على روسيا لتدخلها في الانتخابات وأوباما يحذر: هناك المزيد

فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما سلسلة من العقوبات على روسيا لتدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وحذر من مزيد من الإجراءات.

وقال أوباما في بيان “تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة.”

وأضاف “هذه الإجراءات ليست إجمالي ردنا على الأنشطة العدائية الروسية. سنواصل اتخاذ إجراءات متنوعة في الزمان والمكان الذي نختاره وبعضها لن يتم الإعلان عنه.”

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته ستسلم الكونغرس في الأيام القادمة تقريرا عن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016.