الخضري: ندرس إعادة تقديم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق السعودي

أعلنت شركة “أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري” أن مجلس الإدارة بصدد دراسة إستراتيجية التوسعات المستقبلية والتوجهات الإستثمارية للشركة في ضوء الميزانية العامة للدولة لعام 2017.

وأشارت أن بعد إعلان الميزانية العامة للدولة قررت الشركة بحث إعادة تقديم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية خلال عام 2017 وذلك على النحو الذي يحقق مصلحة المساهمين.

هذا وقد كان مجلس إدارة شركة “الخضري” قد أوصى في نوفمبر 2014 بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال ثم قدمت الملف لهيئة السوق المالية وبعد ذلك قررت سحب الملف.