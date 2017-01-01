بنك الدولة الهندي يخفض فائدة الإقراض

قال بنك الدولة الهندي أكبر بنك في الهند من حيث الأصول اليوم الأحد إنه خفض معدلات الفائدة على الإقراض 90 نقطة أساس لآجال متنوعة من ليلة واحدة إلى ثلاث سنوات بعد ارتفاع كبير في الودائع.

وبموجب تلك الخطوة انخفض سعر فائدة البنك على الإقراض لليلة واحدة إلى 7.75% من 8.65% بينما هبطت الفائدة على الإقراض لثلاث سنوات إلى 8.15% من 9.05%.

وانخفضت أيضا معدلات الفائدة على الإقراض لآجال أخرى اعتبارا من اليوم الأحد.

وتلقت البنوك ودائع بنحو 14.9 تريليون روبية (219.30 مليار دولار) من فئتي أوراق النقد القديمة 500 وألف روبية منذ قرار الحكومة غير المتوقع في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بحظر التعامل بأوراق النقد من تلك الفئتين بهدف مكافحة التزوير والكشف عن الثروات غير المعلنة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للهند 7.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 مسجلا أسرع وتيرة نمو بين الاقتصادات الكبيرة إلا أن جزءا كبيرا من هذا النمو تحقق بفعل الطلب الاستهلاكي.

وسيلقى هذا الخفض في فائدة الإقراض ترحيبا من بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الذي خفض الفائدة الأساسية 175 نقطة أساس منذ بداية 2015 لكنه رأى أن البنوك تباطأت أكثر من اللازم في خفض فوائدها على الإقراض.