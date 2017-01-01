السوق السعودي يبدأ عام 2017 بمكاسب جيدة .. ويتماسك فوق مستويات 7200 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية أولى جلسات عام 2017 باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، بصدارة البتروكيماويات، في حين أغلق قطاع المصارف بالأحمر ليقلص المكاسب.

وأغلق المؤشر على ارتفاع 0.38% بمكاسب بلغت 27.52 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7237 نقطة، ليعزز تواجده أعلى مستويات 7200 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بنهاية جلسة اليوم الأحد إلى 4.46 مليار ريال (1.19 مليار دولار)، مقابل 5.4 مليار ريال (1.144 مليار دولار) بالجلسة السابقة، كما تراجعت كميات التداول إلى نحو 264 مليون سهم، مقابل 309.74 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وجاءت قطاعات السوق السعودي جميعا باللون الأخضر، بنهاية التعاملات، باستثناء المصارف والإعلام والنشر، حيث تراجع الأول 0.21%، متأثرا بخسائر مصرف الراجحي التي بلغت 0.54%، وأغلق الثاني متراجعا 2.2%، في هبوط جميع أسهم القطاع.