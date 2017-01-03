rss.gif

CNBC Arabia

استطلاع لرويترز يشير إلى ارتفاع متوسط اسعار خام برنت في 2017 إلى 57.43 دولار للبرميل والامريكي إلى 55.71 دولار للبرميل

 
الثلاثاء يناير 03 , 2017
 
 