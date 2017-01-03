نشاط المصانع الأمريكية يتسارع إلى أعلى مستوى منذ عامين



تسارع نشاط المصانع الأمريكية إلى أعلى مستوى في عامين في ديسمبر/كانون الأول وسط قفزة في طلبات الشراء الجديدة ونمو سريع في أسعار المواد الأولية، مما يشير إلى انحسار بعض الضغوط على قطاع التصنيع من قوة الدولار المستمرة منذ وقت طويل وركود أسعار النفط.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع في الولايات المتحدة ارتفع 1.5 نقطة مئوية إلى 54.7 الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 .

وتشير قراءة للمؤشر فوق مستوى 50 إلى نمو للنشاط في القطاع الذي يشكل حوالي 12% من أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز مؤشر فرعي يقيس الطلبيات الجديدة 7.2 نقطة مئوية ليصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 .

وأفادت 12 صناعة من بينها صناعات المنتجات البترولية والمعدات والأجهزة الكهربائية والمكونات والآلآت بنمو في طلبات الشراء الجديدة في ديسمبر/كانون الأول.

وزادت أيضا طلبات التصدير الجديدة. وسجل مؤشر التوظيف بالمصانع أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2015 في حين ارتفع المؤشر الفرعي للانتاج 4.3 نقطة مئوية.