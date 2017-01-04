“بنك إنتيسا” الايطالي سيقدم قرضا بـ 5.2 مليارات يورو للمساعدة في صفقة “روسنفت”



يعتزم بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي تقديم قرضا يصل إلى 5.2 مليارات يورو (حوالي 5.4 مليارات دولار) لمساعدة جلينكور لتجارة السلع الأولية، وجهاز قطر للاستثمار -صندوق الثروة السيادية القطري- على شراء حصة قدرها 19.5% في شركة النفط الروسية روسنفت.

ويشتري الكونسرتيوم المملوك مناصفة بين جهاز قطر للاستثمار وجلينكور الحصة من الحكومة الروسية مقابل 10.2 مليارات يورو.

وقال متحدث باسم إنتيسا سان باولو إن أكبر بنوك التجزئة في إيطاليا يضمن الاكتتاب في القرض بالكامل.

وأضاف أن إنتيسا سيسعى لإشراك بنوك أخرى في الصفقة على أن يساهم كل منها بجزء في القرض.