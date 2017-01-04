ترامب يهدد “GM” بفرض ضريبة حدود كبيرة لقيامها بتصنيع بعض سياراتها في المكسيك



هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات وهدد بفرض “ضريبة حدود كبيرة” عليها لقيامها بتصنيع بعض سياراتها من طراز شيفروليه كروز في المكسيك وهو ما دافعت عنه شركة صناعة السيارات الأمريكية قائلة إنه يأتي في إطار استراتيجية لخدمة أسواقها العالمية وليس لغرض البيع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “جنرال موتورز ترسل طراز شيفروليه كروز المصنوع في المكسيك إلى تجار السيارات الأمريكيين مع اعفاء من الضرائب عبر الحدود. اصنعوها في الولايات المتحدة الأمريكية أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة.”

وفي وقت لاحق قالت جنرال موتورز إنها تصنع سياراتها كروز سيدان في الولايات المتحدة وإن كل تلك السيارات المباعة في الولايات المتحدة يجرى تصنيعها في مصنعها في لوردتاون بولاية ِأوهايو.

واضافت قائلة في بيان على موقعها الالكتروني دون أن تذكر أرقاما “جنرال موتورز تصنع في المكسيك السيارة شيفروليه كروز هاتشباك للأسواق العالمية مع عدد صغير يباع في الولايات المتحدة.”

وصعد سهم جنرال موتورز 1% إلى 35.19 دولار بعد أن كان هبط حوالي 1% عقب نشر تغريدة ترامب قبيل بدء جلسة التداول.

وأعلن ترامب الشهر الماضي عن تشكيل مجلس لتقديم المشورة له بشأن خلق الوظائف يضم رؤساء عدة شركات أمريكية كبرى من بينهم ماري بار الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز.