الذهب يبدأ العام الجديد عند أعلى مستوى في 3 أسابيع



قفزت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع أثناء التعاملات، مع تراجع الأسهم وغيرها من الأصول التي ينظر إليها على أنها استثمارات تنطوي على مخاطر عن مكاسبهما الأولية وفرار المستثمرين إلى المعدن النفيس سعيا إلى إلتماس الآمان.

وقفز البلاتين والبلاديوم بأكثر من 5% أثناء الجلسة مع اقبال المستثمرين على شرائهما لتكوين مراكز في بداية العام الجديد.

ويبدو أن الاتجاه الذي كان سائدا في أواخر 2016 مستمر في الأسواق على نطاق أوسع إذ تعافت الأسهم في حين سجل الدولار مستوى مرتفعا جديدا في 14 عامام أمام سلة من العملات الرئيسية بدعم من بيانات اقتصادية قوية.

ولكن الدولار والأسهم ارتدا في وقت لاحق من الجلسة عن مكاسبها وهو ما أعطى دعما لأسعار الذهب.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1157.70 دولار للأونصة مرتفعا 0.53% في آواخر التعاملات في سوق نيويورك، بعد أن كان قفز 1% في وقت سابق من الجلسة إلى 1163.52 دولار وهو أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.9% لتبلغ عند التسوية 1162 دولارا للأونصة.

وكان المعدن الأصفر هبط بشدة في أعقاب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني وبلغت خسائره أكثر من 12% في الربع الرابع.

لكن بداية قوية لعام 2016 مكنت المعدن الأصفر من أن ينهي العام على أول زيادة سنوية منذ 2012 مع صعوده 8.5%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد البلاتين في المعاملات الفورية 4% إلى 935.24 دولار للأونصة، بعد أن كان سجل في وقت سابق من الجلسة مكاسب بلغت أكثر من 5%.

وارتفع شقيقه البلاديوم 4.64% الى 709.97 دولار للأونصة، بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة أكثر من 5% إلى 713.20 دولار.

وصعدت الفضة 2.23% إلى 16.29 دولار للأونصة.