النفط يهبط من أعلى مستوى في 18 شهرا مع صعود الدولار



هبطت أسعار النفط أكثر من 2% في أول يوم للتداول في 2017، متراجعة عن أعلى مستوياتها في 18 شهرا التي سجلتها في التعاملات المبكرة مع صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عام 2002، وإقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.35 دولار أو ما يعادل 2.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 55.47 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.39 دولار أو 2.6% لتبلغ عند التسوية 52.33 دولار للبرميل وهو أدنى مستولا إغلاق في أسبوعين.

وقبل تراجعهما سجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2015 بفعل آمال بأن اتفاق بين أعضاء أوبك ومصدرين كبار آخرين للنفط على خفض الانتاج والذي بدأ سريانه يوم الأحد سيقلص وفرة في الامدادات العالمية.

وعند أعلى مستوياتهما في الجلسة وصل برنت إلى 58.37 دولار بينما سجل الخام الامريكي 55.24 دولار.

وأدت التقلبات إلى تسجيل أكبر فارق بين أعلى سعر وأدنى سعر في الجلسة للخامين كليهما منذ الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني إذا بلغ 3.13 دولار للبرميل للخام الأمريكي و3.07 دولار لخام برنت.

وتضرر النفط من صعود الدولار إلى أعلى مستوى في 14 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية بعد بيانات أظهرت نموا فاق التوقعات لنشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويؤدي ارتفاع العملة الخضراء إلى ضغوط على الطلب على النفط المقوم بالدولار وهو ما يجعله أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.