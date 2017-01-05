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CNBC Arabia

مصدر خليجي: السعودية خفضت انتاجها النفطي في يناير بما لا يقل عن 486 ألف برميل يوميا إلى 10.058 مليون برميل يوميا

 
الخميس يناير 05 , 2017
 
 