rss.gif

CNBC Arabia

ترامب: تويوتا موتور ستدفع “ضريبة حدود كبيرة” إذا نفذت خططها لإقامة مصنع جديد في المكسيك لتصنيع سيارات كورولا للسوق الأمريكي

 
الخميس يناير 05 , 2017
 
 