طلبات إعانة البطالة في أمريكا تقترب من أدنى مستوى في 43 عاما



تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات لإعانة البطالة ليقترب من أدنى مستوى في 43 عاما الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة انخفضت بواقع 28 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 235 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقترب هذا العدد من مستواه في منتصف نوفمبر تشرين الثاني البالغ 233 ألف طلب وهو الأدني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1973.

وجرى تعديل عدد طلبات الأسبوع السابق بخفضها 2000 طلب عن التقديرات الأولية.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة الذي يعتبر مؤشرا أدق لسوق العمل بواقع 5750 طلبا إلى 256750 الأسبوع الماضي.

وهذا هو الأسبوع السادس والتسعين على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة دون مستوى 300 ألف الذي يشير إلى متانة سوق العمل وهي أطول موجة من نوعها منذ عام 1970.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة إلى 260 ألفا في الأسبوع الماضي.

وقال محلل بوزارة العمل إنه لم تكن هناك أي عوامل خاصة أثرت على بيانات الأسبوع الماضي.

ولا تؤثر هذه البيانات على تقرير التوظيف لشهر ديسمبر كانون الأول المقرر صدوره غدا الجمعة لأنها تقع خارج فترة المسح.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن من المرجح ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 178 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بعد زيادة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار تقرير طلبات إعانة البطالة اليوم أيضا إلى أن عدد الأشخاص الذين مازالوا يتلقون الإعانة بعد الأسبوع الأول ارتفع بواقع 16 ألفا إلى 2.11 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وزاد متوسط أربعة أسابيع لما يسمى بالطلبات المستمرة بواقع 26250 طلبا إلى 2.07 مليون.

وعلى صعيد منفصل أظهر تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه.دي.بي أن أرباب العمل في القطاع الخاص أضافوا 153 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول لتأتي الزيادة دون توقعات خبراء الاقتصاد.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظهر تقرير إيه.دي.بي زيادة قدرها 170 ألف وظيفة فيما تراوحت التقديرات بين 140 ألفا و200 ألف وظيفة.

وجرى تعديل الزيادة في عدد وظائف القطاع الخاص للشهر السابق بالخفض إلى 215 ألف وظيفة من 216 ألفا في التقديرات الأولية.

وتشارك موديز أناليتيكس في إعداد التقرير.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في ديسمبر/كانون الأول إلى 4.7% من 4.6% في الشهر السابق.