السعودية تخفض إنتاجها النفطي في يناير



أكد مصدر خليجي مطلع أن السعودية خفضت انتاجها النفطي في يناير/كانون الثاني بما لا يقل عن 486 ألف برميل إلى 10.058 ملايين برميل يوميا منفذة بشكل كامل اتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني اتفقت أوبك على تخفيضات انتاجية تسري في النصف الأول من 2017 بهدف كبح تخمة في المعروض العالمي من الخام.

وبموجب الاتفاق وافقت السعودية على خفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميا أو 4.61% من إنتاج شهر أكتوبر/تشرين الأول الذي بلغ 10.544 ملايين برميل يوميا.

واتفقت أوبك على تخفيضات انتاجية إعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني ليصل إنتاجها إلى 32.50 مليون برميل يوميا في أول قرار من نوعه منذ 2008.

وأظهر مسح لرويترز نشر اليوم أن إنتاج أوبك هبط 200 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول بقيادة نيجيريا والسعودية.

وقالت مصادر إن أرامكو السعودية بدأت محادثات مع العملاء في أرجاء العالم حول تخفيضات محتملة تتراوح من 3 إلى 7% في شحنات الخام لشهر فبراير/شباط في إطار سعيها لتنفيذ الاتفاق لكبح الإنتاج العالمي من النفط.