الذهب يلامس أعلى مستوى في شهر والدولار يواصل التراجع



قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر، مع مواصلة الدولار الأمريكي التراجع من أعلى مستوى في 14 عاما الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع بينما تحول البلاديوم إلى الانخفاض بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.85% إلى 1184.90 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.47% عند 1180.90 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي.

وتتجه أسعار البيع الفوري لإنهاء الاسبوع على مكاسب قدرها 2.5% هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو/حزيران.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتسجل عند التسوية 1181.30 دولار للأونصة.

وزاد الدولار خسائره أمام سلة من العملات الرئيسية بعد بيانات أظهرت أن القطاع الخاص أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول وهو رقم أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى بلغت مكاسب البلاديوم حوالي 8% حتى الآن هذا الاسبوع متجها نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو/تموز على الرغم من هبوطه من أعلى مستوى في أربعة أسابيع البالغ 747.80 دولار للأونصة.

وتراجع لاحقا 0.57% إلى 731.50 دولار.

وصعد البلاتين 3.82 بالمئة إلى 966.25 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في حوالي ثمانية أسابيع عند 975.80 دولار. ويتجه لإنهاء الاسبوع على مكاسب قدرها 8%.

وارتفعت الفضة 0.97% إلى 16.58 دولار للأونصة.