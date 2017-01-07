النفط والذهب يسجلان مكاسب أسبوعية في مطلع العام الجديد

تابع الذهب ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بتقرير الوظائف الأمريكية الشهري وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام سلة العملات

حيث ارتفع المعدن النفيس خلال بنسبة 1.8%، ليغلق عند 1172.9 دولار للأوقية، مسجلاً بذلك أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين.

كما سجل النفط مكاسباً في ختام الأسبوع المنصرم، مع صعود خامي برنت ونايمكس.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لـ”خام برنت” خلال تعاملات الأسبوع 0.51% عند مستوى 57.10 دولار للبرميل.

فيما زادت أيضاً أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 0.5% عند مستوى 53.99 دولار للبرميل.

يذكر أن أوبك توصلت إلى اتفاق في 30 نوفمبر الماضي، يقضي بتخفيض إنتاج أعضائها اليومي بنحو 1.2 مليون برميل ليصل إلى 32.5 مليون برميل.