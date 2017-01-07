مصر تستقبل 25 طناً من السكر البرازيلي

يصل إلى مصر اليوم 25 طناً من السكر الأبيض البرازيلي الذي كانت قد تعاقدت على استيراده هيئة السلع التموينية، حيث من المقرر أن تصل بعد أسبوع الشحنة الثانية من الكميات المتعاقد عليها بحمولة تزن 30 ألف طن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر بسعر يصل إلى 7 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية، وبـ 10.5 جنيهاً للكيلو في السوق الحر ومنافذ الجمعيات الاستهلاكية.

وكان قد أكد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه سيوزع أرصدة السكر على المحافظات من خلال شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة التابعين للشركة الفائضة للصناعات الغذائية، حيث يتم تخصيص رصيد بكل محافظة، وقد صدرت تعليمات بضرورة الاهتمام بعمليات التخزين للسلع الأساسية للمحافظة على جودة ومواصفات السلع.