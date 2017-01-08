إيران ستستلم أولى طائرات “إيرباص” بعد رفع العقوبات

أعلنت “إيرباص” أن الناقلة الوطنية “إيران للطيران” اعتمدت أولى طائراتها الجديدة وذلك في خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات التجارية مع طهران.

وذلك بموجب اتفاق رفع العقوبات النووية المبرم بين إيران والقوى الرئيسية.

وطليت الطائرة طراز ايرباص (A321) بألوان شركة إيران للطيران ومن المتوقع تسليمها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم ايرباص “الاعتمام الفني تم لكن ليس التسليم الرسمي.”

فيما أوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة أصبحت مقيدة على سجل الطائرات الإيراني.

وأضاف المتحدث أن حيازة إيران للطيران للطائرة يعتبر أول تسليم لإيران من مجموع 200 طائرة غربية طلبت شرائها منذ رفع العقوبات.