19 مخالفة مرورية بساعة واحدة في شوارع دبي .. ترتكبها “سيدة”!

حررت شرطة دبي 19 مخالفة سير في ساعة واحدة بس، بحق إمرأة أوروبية في العقد الرابع من عمرها وذلك بسبب تجاوزها حدود السرعة المسموح بها في شارع الشيخ زايد.

وأفادت السائقة التي كانت تقود سيارة من نوع “بورشه” أنها كانت في مزاج سيء خلال ارتكابها تلك المخالفات، كما أنها كانت متوجهة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأحضرت ما يؤكد تواجدها في المستشفى بعد ارتكاب آخر مخالفة.

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور في شرطة امارة دبي ان جميع المخالفات سجلت سرعة من 220 كلم إلى 240 كلم في الساعة في شارع الشيخ زايد الرئيسي في دبي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عند الساعة 3 فجرا.

وذكر المزروعي ان قيمة مخالفة السرعة التي تزيد على 200 كلم في الساعة تبلغ الف درهم وحجز شهرين، مشيراً إلى أنه وفقا لعدد المخالفات المرتكبة فإن مدة حجز السيارة تصل الى ثلاث سنوات.

وأشار الى ان صاحبة السيارة “راجعت الادارة العامة للمرور اكثر من مرة وطلبت اعفاءها من المخالفات بحجة انها لم تكن متزنة نفسيا اثناء القيادة الا ان هذا الأمر غير مقبول”.

وكانت الإدارة العامة للمرور في دبي اعلنت الشهر الماضي انها سجلت اكثر 2765 حادثا مروريا في العام 2016، أسفرت عن وفاة 184 شخصا على الاقل واصابة اكثر من 1830 بإصابات متفاوتة.