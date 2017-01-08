في حرب المنافسة بين ستاربكس وماكدونالدز .. القهوة ستنتصر!

تستعد عملاقة المقاهي الأمريكية ستاربكس للتغلب على سلسلة مطاعم ماكدونالدز التي تعد أكبر سلسلة للمطاعم في العالم، حيث من المتوقع أن تفتتح ستاربكس فروعاً لها في 50,000 موقعاً، وهي تنوي أن تزيد منافذها عالمياً بنسبة تصل إلى 8.4% في العام الحالي 2017 إلى جانب زيادة مبيعاتها بأكثر من 5%.

ويقول مارك كالينوسكي من شركة Nomura للتحليل الاقتصادي أن هناك المزيد من المجال لنمو صناعة المشروبات، كما أن المنافسة في هذا المجال ضئيلة، وهو ما يميز ستاربكس ويجعله متفوقاً على ماكدونالدز وعلى المطاعم المنافسة الأخرى التي تركز على الطعام في المرتبة الأولى، حيث تنوي ستاربكس زيادة مبيعاتها بما يصل إلى 3 مليارات دولار.

ويشير كالينوسكي إلى أن تفوق ستاربكس في قيمته السوقية على ماكدونالدز هو ليس إلا مسألة وقت، لافتاً إلى أن هذا الانتصار لن يتجلى في العام الحالي 2017، فأسهم ستاربكس قد انخفضت في العام الماضي 2016 وبنسبة 7.5%، كما أن إعلان الرئيس التنفيذي هوارد شولتز بأنه يعتزم التنحي قد أسهم في غرس الشكوك لدى المستثمرين.

ومع ذلك، توقعت آخر الأبحاث الاقتصادية الصادرة عن مجموعة NPD أن تزدهر صناعة المشروبات في العام الحالي 2017، وذلك بالمقارنة مع المطاعم الأمريكية التي يتوقع لها أن تشهد نمواً ضعيفاً إلى معدوم في العام الحالي.

ومع عزم ستاربكس على افتتاح 37,000 مقهىً بحلول العام 2021، يتوقع كلينوسكي أن يشهد بيع ستاربكس مزيداً من النمو، لاسيما بعدما ارتفعت أسهم ستاربكس بنسبة 0.1% إلى 55.56 دولاراً.

نور قاضي أمين